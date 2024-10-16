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Путин в среду проведет совещание с правительством

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Собственно, оно (совещание - ИФ) "переехало" с прошлой недели. Мы тогда, по-моему, анонсировали, но тогда задержались мероприятия, и (совещание - ИФ) перенесли", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, в открытом режиме на мероприятии будет доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена.

"Ну и будет также в открытом режиме рассмотрение текущих вопросов, как это обычно бывает", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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