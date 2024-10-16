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Законопроект о росте штрафов для "теневого" бизнеса принят в I чтении

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

Документ (N676837-8) был внесен в парламент в июле.

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Согласно тексту законопроекта, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен составить для должностных лиц от 7 до 12 тыс. руб. (сейчас от 3 до 5 тыс. руб.), для юридических лиц - от 24 до 48 тыс. руб. (сейчас от 10 до 20 тыс. руб.). Штраф за предоставление недостоверных сведений в уведомлении о начале предпринимательской деятельности составит для должностных лиц от 7 до 12 тыс. руб. (сейчас от 5 до 10 тыс. руб.), для юридических лиц - от 24 до 48 тыс. руб. (сейчас от 20 до 30 тыс. руб.). Вводятся штрафы за повторное нарушение: штраф для должностных лиц составит от 15 до 25 тыс. руб., для юридических лиц - от 40 до 60 тыс. руб.

С трех до шести месяцев увеличивается срок давности для привлечения к административной ответственности по данным статьям.

В пояснительной записке отмечается, что в период 12-30 июня 2024 г. в 11 регионах было зарегистрированы 417 случаев ботулизма, два из которых завершились летальным исходом. Все случаи связаны с употреблением некачественной еды, произведенной на объектах, где предприниматели не уведомили о начале своей деятельности. "Зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния", - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Госдума
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