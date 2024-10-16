Поиск

Турпоток по России летом 2024 года вырос на 11%, до 35 млн поездок

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Турпоток по России с мая по август составил 35 млн поездок, это на 11% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Этим летом турпоток в России составил 35 млн поездок. С мая по август он увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные направления основные - это Краснодарский край, он прибавил 15%, Москва - 8%. В каждом из этих субъектов побывало более 3 млн туристов, а в Санкт-Петербурге турпоток вырос на 20% (по сравнению) с прошлым годом и составил почти 2,5 млн гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%, принял 1 миллион наших туристов, и расширяется география поездок", - сказал он на совещании с правительством под председательством президента Владимира Путина.

По данным вице-премьера, самые быстрорастущие направления - Тыва (+78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%).

Дмитрий Чернышенко Краснодарский край Дагестан Москва Санкт-Петербург Чечня Тыва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });