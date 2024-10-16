Турпоток по России летом 2024 года вырос на 11%, до 35 млн поездок

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Турпоток по России с мая по август составил 35 млн поездок, это на 11% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Этим летом турпоток в России составил 35 млн поездок. С мая по август он увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные направления основные - это Краснодарский край, он прибавил 15%, Москва - 8%. В каждом из этих субъектов побывало более 3 млн туристов, а в Санкт-Петербурге турпоток вырос на 20% (по сравнению) с прошлым годом и составил почти 2,5 млн гостей. Крым, несмотря на временные ограничения, подрос почти на 6%, принял 1 миллион наших туристов, и расширяется география поездок", - сказал он на совещании с правительством под председательством президента Владимира Путина.

По данным вице-премьера, самые быстрорастущие направления - Тыва (+78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%).