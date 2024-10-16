Суд в Москве на два месяца арестовал бывшего замгубернатора Брянской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича на срок до 14 декабря", - сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе заявили, что не обладают информацией по какому обвинению арестован Петроченко.

19 сентября глава региона Александр Богомаз сообщал, что сотрудники ФСБ проводят проверку в отношении Петроченко. Богомаз не уточнял, с чем связана проверка.

"Я неоднократно говорил, что самое главное – работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое", - добавил Богомаз.

Петроченко стал врио заместителя губернатора в апреле 2022 года. По данным сайта областного правительства, он был уволен 18 сентября 2024 года.