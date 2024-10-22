Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении особо крупной взятки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, следует из судебных материалов.

"Органами предварительного расследования Петроченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере - ИФ)", - говорится в постановлении Басманного суда Москвы об аресте Петроченко.

Как следует из документа, проверка в отношении Петроченко была начата 14 сентября 2024 года.

Согласно постановлению, в суде следователь указывал, что Петроченко был задержан "с поличным в месте получения взятки".

Защита настаивает, что квалификация действий Петроченко не верна, говорится в постановлении.

По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает, что Петроченко получил взятку в 20 млн руб. от предпринимателя, некачественно исполнявшего госконтракты на видеофиксацию нарушений ПДД в Брянске.

Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Петроченко до 14 декабря.

Петроченко стал врио заместителя губернатора в апреле 2022 года. По данным сайта областного правительства, он был уволен 18 сентября 2024 года.