Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - С окончанием летнего сезона стало проще подать документы на оформление шенгенской визы, сейчас в большинстве консульств запись идет на месяц вперед, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные туроператоров.

"В сравнении с летним периодом ситуация с записью на шенгенские визы в Москве улучшилась. Осенью желающих обзавестись шенгеном стало меньше, да и работа консульств с окончанием сезона летних отпусков стабилизировалась. В большинстве консульств и визовых центрах стран Шенгенской зоны сейчас есть достаточно слотов на близкие даты, например, через месяц", - рассказали в Space Travel.

По информации экспертов, за 2-3 недели можно записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Испании, за 1-2 недели - в визовый центр Италии.

"Аккредитованные туроператоры в относительно короткие сроки могут отправить документы на визу в консульства Венгрии и Греции в Москве. Оформление венгерского шенгена займет от трех недель, греческого - от двух", - добавили в компании "Русский экспресс".

Тем не менее, туроператоры советуют подавать документы на шенгенские визы заранее, лучше за 2-3 месяца до поездки. В этом случае можно оформить визу без нервотрепки.

"Шенгенские визы можно оформлять даже за полгода до предполагаемого путешествия. То есть уже сейчас можно подавать документы с прицелом на поездку в Европу весной 2025 года", - отметили в BSI Group.

Туроператоры также напомнили, что в конце декабря консульства и визовые центры стран ЕС приостанавливают работу на рождественские каникулы, а потом открываются лишь после окончания российских новогодних каникул.

"До конца декабря есть шансы получить визу в Испанию, Францию, Грецию и Венгрию при условии сдачи документов в ближайшее время. Визы из консульств этих стран выходят сейчас в среднем за 3-4 недели. Вероятность получения визы Италии до Нового года меньше: официально срок рассмотрения документов в консульстве в Москве составляет до 60 дней, хотя, по данным туроператоров, на практике этот срок короче и составляет в среднем 30 календарных дней. Быстрее всех оформляет визы Греция, но ее консульство очень тщательно проверяет заявителей и строго относится к документам", - отметили в АТОР.

По данным ассоциации, вероятность получить мультивизу выше в консульствах Франции, Испании и Италии при наличии у заявителя хорошей визовой истории. Но мультивизы сейчас выдают максимум на год, чаще - от месяца до полугода.