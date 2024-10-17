В УФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии актера Ефремова

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Состояние осужденного актера Михаила Ефремова "удовлетворительное, без отрицательной динамики", он получает необходимое лечение, сообщили в управлении ФСИН по Белгородской области.

"Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности", - говорится в сообщении УФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей", - заявили в УФСИН.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В январе 2023 года в суд поступило ходатайство Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами. 13 февраля осужденный попросил суд прекратить производство по данному ходатайству.