РЖД обещают машинистам и их помощникам подъемные в 150 тыс. рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" на фоне растущего дефицита предложения на российском рынке труда вводит новый механизм для привлечения персонала - выплату "подъемных".

По сообщению компании, "при приёме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъёмные в размере 150 тыс. рублей".

Также с 1 ноября вырастут зарплаты машинистов и их помощников. Так, на 20% будут увеличены часовые тарифные ставки дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) и на 15% - дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая "Сапсаны", "Орланы", "Ласточки" и "Финисты").

По данным РЖД, в холдинге принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад - с 70% до 100%. Эта мера коснётся как действующих, так и новых работников. Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста - на 25% с 1 ноября и ещё на 16% - с 1 января 2025 г.

Всего перечисленные меры затронут более 130 тысяч человек, сообщает РЖД.