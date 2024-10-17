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Три вида ПЭТ-упаковки будут запрещены в РФ с сентября 2025 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка) будет запрещено в РФ с 1 сентября 2025 года. Соответствующее распоряжение утверждено правительством и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в России будет запрещено производить и использовать ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бутылок голубого, белого, зеленого и коричневого цветов, а также бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковку с этикеткой из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки).

Предполагается, что принятое решение "будет способствовать уменьшению потребления неутилизируемой и необрабатываемой ПЭТ-упаковки, переходу на использование экологичной упаковки, что позволит снизить нагрузку на полигоны размещения отходов и воздействие на окружающую среду в целом", отмечается в сообщении Минпромторга РФ.

В министерстве также рассчитывают на увеличение объема вторичной переработки и повышение качества вторсырья благодаря отсутствию ПВХ-частиц, полиамидов из многослойной упаковки и других частиц.

Перечень был сформирован с учетом "оценки социально-экономической целесообразности, в том числе на предмет применения возможных альтернатив, которые не изменят потребительские свойства упаковки, сроки годности продукции, не увеличат ее стоимость и не приведут к чрезмерной нагрузке на отрасль", добавили в Минпромторге.

Минпромторг РФ
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