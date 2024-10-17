Семь грузовых вагонов сошли с рельс во Владимирской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Владимирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов на станции Муром во Владимирской области, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 17 октября вечером во Владимирской области на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход с рельс шести порожних вагонов и одного вагона, груженого трубами. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Причины схода устанавливаются", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время проводятся восстановительные работы.

"Задержек движения поездов не допущено", - отметили в ведомстве.

Горьковская Железная дорога (ГЖД) сообщила, со своей стороны, что ликвидирует последствий схода вагонов.

"К ликвидации последствий происшествия привлечены два восстановительных поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Повреждения пути нет", - говорится в сообщении ГЖД.

Движение поездов на станции осуществляется в штатном режиме добавили в ГЖД.