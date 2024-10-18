Поиск

Промышленные кластеры в РФ получат 430 млн руб. поддержки в 2024 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Промышленные кластеры в России в 2024 году получат 430 млн рублей в рамках постановления правительства по поддержке кластеров, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"С текущего года года мы реанимировали 41-е постановление правительства в части поддержки кластеров. На эти цели у нас в текущем году запланировано 430 млн рублей. Сейчас мы завершаем отбор проектов, и рассчитываем, что предприятия получат соответствующий объем государственной поддержки", - сказал Куликов в рамках пленарной сессии на международном форуме-выставке InRussia в Минводах в пятницу.

По его словам, всего в стране 120 промышленных кластеров, 74 из них включены в федеральный реестр. "Более 800 предприятий входят в этот кластер. На сегодняшний день реализуется более чем 200 импортозамещающих видов промышленной продукции", - констатировал Куликов.

Он отметил, что согласно поручению президента РФ в рамках послания к Федеральному Собранию, предполагается создание 100 инфраструктурно-подготовительных площадок до 2030 года.

"При этом могу сказать, что, проведя анализ, мы фиксируем дисбаланс в развитии инфраструктуры в промышленности страны. Если мы смотрим Поволжье, Центральный, Уральский, Северо-Западный и Южный федеральные округа, у нас здесь вроде бы все неплохо. В то время как в Северо-Кавказском федеральном округе есть проблемы с развитием промышленной инфраструктуры", - сказал Куликов.

Замминистра добавил, что задача - нивелировать этот дисбаланс.

"Всего в прошлом году по линии Минпромторга на поддержку промышленной инфраструктуры с федеральным бюджетом было выделено 20,3 млрд рублей. По линии министерства экономического развития профинансировано 15 парков в общем объеме 14 млрд рублей. По линии министерства строительства РФ - три парка в общем объеме 161,5 млн рублей", - сказал Куликов.

Он добавил, что за последние 10 лет в России проведена работа как по формированию нормативно-паровой базы, так и инструментов государственной поддержки в сфере промышленности. Всего в стране создан 361 индустриальный парк, 107 из которых включены в федеральный реестр. Промышленных технопарков создано 116, из которых 40 - в реестре.

Иван Куликов Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Наладить газоснабжение курского приграничья мешают обстрелы

В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });