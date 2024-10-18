Промышленные кластеры в РФ получат 430 млн руб. поддержки в 2024 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Промышленные кластеры в России в 2024 году получат 430 млн рублей в рамках постановления правительства по поддержке кластеров, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"С текущего года года мы реанимировали 41-е постановление правительства в части поддержки кластеров. На эти цели у нас в текущем году запланировано 430 млн рублей. Сейчас мы завершаем отбор проектов, и рассчитываем, что предприятия получат соответствующий объем государственной поддержки", - сказал Куликов в рамках пленарной сессии на международном форуме-выставке InRussia в Минводах в пятницу.

По его словам, всего в стране 120 промышленных кластеров, 74 из них включены в федеральный реестр. "Более 800 предприятий входят в этот кластер. На сегодняшний день реализуется более чем 200 импортозамещающих видов промышленной продукции", - констатировал Куликов.

Он отметил, что согласно поручению президента РФ в рамках послания к Федеральному Собранию, предполагается создание 100 инфраструктурно-подготовительных площадок до 2030 года.

"При этом могу сказать, что, проведя анализ, мы фиксируем дисбаланс в развитии инфраструктуры в промышленности страны. Если мы смотрим Поволжье, Центральный, Уральский, Северо-Западный и Южный федеральные округа, у нас здесь вроде бы все неплохо. В то время как в Северо-Кавказском федеральном округе есть проблемы с развитием промышленной инфраструктуры", - сказал Куликов.

Замминистра добавил, что задача - нивелировать этот дисбаланс.

"Всего в прошлом году по линии Минпромторга на поддержку промышленной инфраструктуры с федеральным бюджетом было выделено 20,3 млрд рублей. По линии министерства экономического развития профинансировано 15 парков в общем объеме 14 млрд рублей. По линии министерства строительства РФ - три парка в общем объеме 161,5 млн рублей", - сказал Куликов.

Он добавил, что за последние 10 лет в России проведена работа как по формированию нормативно-паровой базы, так и инструментов государственной поддержки в сфере промышленности. Всего в стране создан 361 индустриальный парк, 107 из которых включены в федеральный реестр. Промышленных технопарков создано 116, из которых 40 - в реестре.