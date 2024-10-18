Путин назвал сотрудничество России и КНР одним из ключевых факторов стратстабильности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал уникальными российско-китайские отношения, а сотрудничество двух стран на международной арене является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Он заявил об этом на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

"У нас с Китаем сложились уникальные отношения, они очень доверительные и объемные, торгово-экономические связи растут быстрыми темпами", - сказал он.

"Российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире, - продолжил он. - Такая позиция очень многими разделяется".

На слова одного из журналистов о том, не чувствует ли себя Россия младшим партнером Китая, президент сказал: "У нас отношения с КНР строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, это так и есть на самом деле".

"Мы всегда прислушиваемся друг к другу", - добавил Путин.

В качестве примера он привел ситуацию пяти-шестилетней давности, когда в ходе переговоров с высшим руководством Китая российская сторона предложила "облагораживать торговый баланс".

Путин пояснил, что речь, в частности, шла о том, чтобы "российская промышленная продукция в большем объеме попадала на китайский рынок, а также в области сельского хозяйства".

"У китайской стороны к нам тоже были вопросы - по энергетике, некоторым другим направлениям, по сотрудничеству в космосе. Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Если сейчас посмотреть на структуру торгового баланса, то все сейчас ясно, и весь ответ на все вопросы. Мы не просто говорим, мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших, мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не будет лезть в отношения между Китаем и США.

"Что касается взаимоотношений между Китаем и США, мы не лезем в эти вопросы. Так же мы не лезем в отношения между Эфиопией, скажем, и Египтом. Если возникают какие-то сложности, а от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем. Если участники соответствующего процесса заинтересованы в нашем участии", - сказал Путин.

По мнению президента, США следует задуматься о последствиях ухудшения их отношений с Китаем. Он отметил, что санкции против Китая негативно отражаются и на американской экономике. По мнению Путина, действия США в этом отношении носят контрпродуктивный характер.

"С Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Связано это не с политикой. Это связано с ростом экономики Китая и с попыткой затормозить этот рост с помощью различных политически мотивированных санкций. США опоздали лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать", - сказал Путин.

"Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается и на экономике США. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными", - добавил он.

"Мы внимательно смотрим за этим, не вмешиваемся. Мы исходим из того, что Китай - наш стратегический партнер и союзник", - подчеркнул президен.