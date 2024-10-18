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Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил на саммит БРИКС, который пройдет на следующей неделе в Казани, главу Палестины Махмуда Аббаса.

"Я пригласил президента Палестины, чтобы он поучаствовал в наших мероприятиях (БРИКС - ИФ). Там будет возможность выслушать его оценки (ситуации на Ближнем Востоке - ИФ)", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Президент РФ сказал, что ближневосточное урегулирование станет одной из тем обсуждения на саммите БРИКС.

Владимир Путин БРИКС Палестина Махмуд Аббас
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