ЕАЭС обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгметаллов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз на три года обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгоценных металлов с учетом их дефицита, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Принято решение установить ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ (Единый таможенный тариф - ИФ) ЕАЭС в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2027 года включительно", - говорится в сообщении.

"В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей. С учетом действующих в отношении некоторых государств ЕАЭС экономических ограничений бизнес начинает выстраивать системы поставок продукции из новых стран-партнеров. Однако необходимость уплаты ввозных таможенных пошлин делает такие поставки убыточными", - прокомментировал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, которого цитирует пресс-служба.

По словам Казаряна, "одобренная мера таможенно-тарифного регулирования поможет справиться с ограничениями и будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, позволит увеличить степень загрузки производственных мощностей и повысить конкурентоспособность".

В настоящее ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении рассматриваемых товаров составляют от 3% до 15%.

Необходимые изменения также внесены Советом ЕЭК в другие акты Комиссии.

С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС в отношении отдельных видов рассматриваемых товаров ранее уже применялись нулевые ставки ввозных таможенных пошлин, напомнили в ЕЭК.