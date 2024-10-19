Кабмин направит еще более 3,2 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах ДФО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно более 3,2 млрд рублей на развитие отдельных территорий, городов и объектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства в субботу.

"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), дополнительно будет направлено более 3,2 млрд рублей", - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что субсидии, выделяемые на условиях софинансирования, предназначены в том числе для Приморского края, Хабаровского края и Магаданской области.

Так, Приморский край получит 462,7 млн рублей на модернизацию парка "Минный городок" во Владивостоке. Более 1,4 млрд рублей предназначены для Хабаровского края, где планируется реализовать более 20 различных мероприятий по ремонту, оснащению и благоустройству социальных объектов, отмечается в сообщении правительства.

Кроме того, в Магаданской области за счет федеральных средств планируется провести реконструкцию здания регионального центра опережающей профессиональной подготовки. Финансирование также пойдет на благоустройство дворовых территорий. Всего на эти цели будет направлено 303,8 млн рублей, говорится в распоряжении.