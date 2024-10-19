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Рабочих эвакуировали из шахты в Коми, где сработал датчик задымления

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рабочих нефтешахты №2 "Яреганефть" в Ухте (республика Коми) вывели на поверхность после того, как сработал датчик задымления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 18:20 в субботу поступила информация о задымлении в шахте в поселке Первомайском. В шахте находилось 29 человек, все выведены на поверхность.

На месте работают отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна МЧС России, развернут командный пункт ликвидации аварийной ситуации. Привлечено 43 человека и 9 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Коми МЧС России
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