Поиск

Задымление на шахте в Коми ликвидировали

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Нефтешахта №2 "Яреганефть" в Ухте (Коми), из которой накануне из-за задымления эвакуировали рабочих, работает в штатном режиме, сообщает в воскресенье управление регионального МЧС.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Коми, задымление на шахте ликвидировано.

В 18:20 в субботу поступила информация о задымлении в шахте в поселке Первомайском. В ней находилось 29 человек, всех вывели на поверхность.

На месте работали отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна МЧС России, был развернут командный пункт ликвидации аварийной ситуации.

Информация о пострадавших не поступала.

Ухта Коми МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Военная операция на Украине

110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Военная операция на Украине

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });