Задымление на шахте в Коми ликвидировали

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Нефтешахта №2 "Яреганефть" в Ухте (Коми), из которой накануне из-за задымления эвакуировали рабочих, работает в штатном режиме, сообщает в воскресенье управление регионального МЧС.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Коми, задымление на шахте ликвидировано.

В 18:20 в субботу поступила информация о задымлении в шахте в поселке Первомайском. В ней находилось 29 человек, всех вывели на поверхность.

На месте работали отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна МЧС России, был развернут командный пункт ликвидации аварийной ситуации.

Информация о пострадавших не поступала.