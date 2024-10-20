Регионы получат более 12,4 млрд руб. для предоставления соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам и инвалидам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в воскресенье.

Расходы субъектов РФ на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.