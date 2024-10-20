Поиск

Регионы получат более 12,4 млрд руб. для предоставления соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам и инвалидам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о мерах социальной поддержки ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в воскресенье.

Расходы субъектов РФ на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Военная операция на Украине

110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Военная операция на Украине

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Сотрудников орловской ГАИ подозревают в краже 2,7 млн рублей у пьяного водителя

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });