Комитет Госдумы рассмотрит переход к котировке FOB+2 для нефтяных налогов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету 21 октября планирует рассмотреть поправку к Налоговому кодексу, которая меняет расчет котировки нефти Urals для целей налогообложения.

Поправка была предложены ко второму чтению законопроекта № 727330-8.

Сейчас в соответствии с пунктом 3 статьи 342 НК налогоплательщик каждый месяц самостоятельно должен рассчитывать коэффициент (Кц), отражающий динамику мировых цен на нефть сорта Urals по следующей формуле: средняя цена нефти сорта Urals за налоговый период (Ц) в долларах за баррель, уменьшенная на 15, данное значение умножается на средний курс доллара к рублю (Р) по курсу ЦБ и делится на 261. Кц=(Ц-15)*P/261.

В НК предложено три варианта расчета цены на нефть.

Первый - средний уровень цен на нефть сорта Urals за налоговый период рассчитывается как сумма средних цен покупки и продажи нефти, поделенная на количество дней торгов. Эта сумма увеличивается на стоимость транспортировки нефти морским путем до мировых рынков (средиземноморского и роттердамского) в долларах за баррель. Стоимость транспортировки определяется ФАС и публикуется на его официальном сайте до 10-го числа каждого месяца. Если порядок расчета не установлен или стоимость не опубликована вовремя, принимается значение транспортировки в $2 за баррель.

Т.е. первый вариант расчета - это котировка в российских портах (базис FOB), увеличенная на стоимость транспортировки до портов (+ $2 за баррель).

Второй вариант расчета средней цены - дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent. В 2024 году он в НК установлен на уровне $15 за баррель, в 2025 году - $10, а в 2026 году - до $6 за баррель.

Третий вариант - котировка Санкт-Петербургской товарной биржи.

Сейчас для расчета налогов должно выбираться максимальное из трех значений.

Внесенный законопроект убирает из НК расчет с дисконтом и расчет по котировке СПбМТСБ.

Ранее о планируемых изменениях сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться котировки "Brent минус дисконт", а также индекс СПбМТСБ, останется только котировка "Urals FOB + $2 за баррель.

"Пока мы обсуждаем, главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета, пока решения нет, поэтому пока котировка FOB+2", - сказал Сазанов.