Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия обсуждают строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста, по крайней мере", - цитирует главу государства госагентство БелТА.

Лукашенко предположил, что при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии.

"Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный", - сказал президент Белоруссии.