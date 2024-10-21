Поиск

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия обсуждают строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста, по крайней мере", - цитирует главу государства госагентство БелТА.

Лукашенко предположил, что при определенных условиях дорога может протянуться и до Германии.

"Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Брест Владимир Путин Белоруссия Москва Германия Берлин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });