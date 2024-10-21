Четыре сербских министра будут присутствовать на встрече БРИКС в Казани

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сербию на саммите БРИКС в Казани представят четыре министра, сообщил в понедельник в интервью сербскому телеканалу РТС президент страны Александр Вучич.

По его словам, в Казань отправились вице-премьер Александр Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адрияна Месарович и министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович.

Сам Вучич, отмечает РТС, в силу ряда причин не сможет посетить Россию в это время.

Сербский лидер также сообщил, что недавно у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого среди прочего обсуждались поставки газа в Сербию. Он добавил, что ожидает дальнейших контактов, которые касаются долгосрочных соглашений между Белградом и Москвой.