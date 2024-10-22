Сбербанк выпустил очередное приложение для смартфонов на iOS

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк выпустил очередное приложение для смартфонов с операционной системой iOS.

Как говорится в сообщении банка, владельцы iPhone могут скачать в App Store новую официальную версию приложения "Сбербанк онлайн" под названием "Бюджет онлайн". Для входа в него понадобится номер действующей карты банка.

Сбербанк предупреждает, что больше до конца текущего года года новых версий приложения в App Store выпускать не планирует. "Это важно помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, которые научились подделывать логотипы и даже фирменные цвета, чтобы фейковые приложения были похожи на настоящие", - отмечает кредитная организация.

Банк напоминает об отключении наиболее старых версий приложения (12.15, 14.3 и 14.11).