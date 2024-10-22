ЦБ считает "исключительно вредной" идею отказа от института центрального депозитария

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России не видит убедительных аргументов для отказа от централизованной системы учета ценных бумаг, такой шаг стал бы "выстрелом себе в ногу", заявил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

Идею децентрализации учетной инфраструктуры летом предложила обсудить НАУФОР в связи с введением американских санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московской биржи").

"Считаю эту идею исключительно вредной. Ее авторы аргументируют тем, что отказ от центрального депозитария сможет уберечь от санкций. Но как показывает практика, невозможно предсказать, откуда в следующий раз прилетят ограничения. С нашей точки зрения, это инфраструктурное решение доказало свою пользу. Централизация учета обеспечила "единую цепочку" взаимодействия регистраторов и депозитариев и упростила выплату дивидендов от публичных компаний. Теперь эмитент передает денежные средства центральному депозитарию, а тот в свою очередь передает своим клиентам - депозитариям, и таким образом каскадом денежные средства доходят до конечного инвестора. А при децентрализованном учете эмитент вынужден взаимодействовать с каждым номинальным держателем в реестре", - сказал Габуния.

Централизованная модель учетной системы позволяет участникам рынка работать в единых форматах и минимизировать свои операционные риски, отметил он. "Национальный расчетный депозитарий стал и центральным источником информации о ценных бумагах и корпоративных действиях. И именно этот институт во многом помогает восстанавливать права российских инвесторов после введения ограничений со стороны недружественных государств. Кроме того, именно за счет централизации учета ценных бумаг стала возможна разработка технологии, которая бы упростила клиентский путь при переходе от одного брокера к другому", - добавил зампред ЦБ.

"Отказываться от такой системы, с моей точки зрения, это в каком-то смысле выстрелить себе в ногу", - резюмировал Габуния.