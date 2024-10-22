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Генпрокурор заявил, что в РФ удалось почти полностью побороть использование "серых" сим-карт

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование "серых" сим-карт", - сказал он на первом саммите руководителей прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.

Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

Игорь Краснов G20 Рио-де-Жанейро Генпрокуратура РФ
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