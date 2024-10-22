Принят закон о праве регионов применять Автоматизированную упрощенную схему налогообложения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который с 2025 года распространяет на все регионы эксперимент по применению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН).

Это сервис, предназначенный для малого бизнеса. Он позволяет предпринимателям и организациям снизить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учет. Соответствующую поправку внесли в законопроект № 727330-8, входящий в бюджетный пакет.

Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Период проведения эксперимента - с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

Добровольно перейти на АУСН могут все новые индивидуальные предприниматели и организации. При этом они должны одновременно соблюдать следующие условия: численность работников не более пяти человек, годовой доход не более 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей, расчетные счета открыты только в уполномоченных банках, зарплату выплачивают только в безналичной форме, не применяют другие специальные налоговые режимы.

В налоговую больше не нужно представлять: декларацию по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица,

расчет по страховым взносам. Кроме того, плательщикам АУСН не нужно вести книги учета доходов и расходов в отличие от организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.

При переходе на систему плательщик освобождается от уплаты страховых взносов, но поднимается планка налога на доходы (по сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения, УСН) до 8% при использовании метода расчета налога как "доход" или 20% при методе "доход минус расход".

Данный налоговый режим не могут использовать компании финансового сектора, нотариусы, продавцы подакцизной продукции, частные агентства занятости. На новую систему не смогут перейти НКО и организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие к трудовой деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Желающие участвовать в эксперименте должны будут уведомить ФНС через личный кабинет налогоплательщика. До окончания календарного года сменить режим будет нельзя.

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. Учет доходов и расходов ведется в личном кабинете ФНС. Доходы рассчитываются при расчетах с применением контрольно-кассовой техники, расходы - исходя из сведений об операциях налогоплательщика, переданных уполномоченной кредитной организацией.