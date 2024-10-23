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Средства ПВО сбили за ночь 14 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 14 дронов ВСУ над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны России Черное море Ростовская область Республика Крым
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