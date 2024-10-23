Глава МИД РФ 28 октября отправляется в Узбекистан с рабочим визитом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время посетит Узбекистан, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"С 28 по 29 октября глава российского внешнеполитического ведомства посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, Лавров будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также проведет переговоры с главой МИД Бахтиером Саидовым.

"Основное внимание в ходе диалога будет уделено вопросам дальнейшего углубления российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, прежде всего, энергичной совместной работе с целью реализации договоренностей по итогам состоявшегося 26-28 мая текущего года государственного визита президента РФ в Узбекистан", - отметила Захарова.

Как она подчеркнула, "именно под таким углом зрения предполагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные и региональные вопросы, которые представляют взаимный интерес".