Поиск

Глава МИД РФ 28 октября отправляется в Узбекистан с рабочим визитом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время посетит Узбекистан, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"С 28 по 29 октября глава российского внешнеполитического ведомства посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан", - сказала она на брифинге в среду.

По словам дипломата, Лавров будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также проведет переговоры с главой МИД Бахтиером Саидовым.

"Основное внимание в ходе диалога будет уделено вопросам дальнейшего углубления российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, прежде всего, энергичной совместной работе с целью реализации договоренностей по итогам состоявшегося 26-28 мая текущего года государственного визита президента РФ в Узбекистан", - отметила Захарова.

Как она подчеркнула, "именно под таким углом зрения предполагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные и региональные вопросы, которые представляют взаимный интерес".

МИД РФ Мария Захарова Узбекистан Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Чемезов назвал текущие ставки ЦБ тормозом роста промышленности

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Anadolu Efes назвала новые условия сделки с AB InBev по российским активам

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });