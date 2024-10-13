Дело возбудили на Камчатке после массового отравления школьников

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после того, как ученики одной из школ на Камчатке были госпитализированы с отравлением, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что не менее 11 детей, питавшихся в одной из общеобразовательных школ города Елизово, были госпитализированы в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Еще несколько учеников лечатся амбулаторно.