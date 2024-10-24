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Патрушев сообщил, что РФ в 2024 г. увеличит экспорт продукции АПК до 108 млн т

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - РФ в этом году увеличит экспорт продукции АПК до 108 млн тонн со 103 млн тонн в 2023 году, сообщается в анонсе интервью вице-премьера Дмитрия Патрушева телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Экспорт постоянно увеличивается. В денежном выражении мы ушли уже за $40 млрд, в физическом объеме в прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 млн тонн нашей продукции, а в этом году - планируем больше 108 млн тонн", - сказал Патрушев.

В настоящее время продукция российского АПК поставляется в 160 стран.

Как сообщалось, в 2023 году стоимостной объем агропродовольственного экспорта составил $43,5 млрд. В соответствии с поставленной президентом РФ задачей о его увеличении в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом поставки к этому сроку должны возрасти до $55,2 млрд.

Полностью интервью будет показано позже.

Дмитрий Патрушев
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