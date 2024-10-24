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Бизнес трех областей РФ получит еще свыше 1 млрд руб. на оплату труда

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 1 миллиарда рублей на субсидии бизнесу из Белгородской, Брянской и Курской областей для оплаты труда сотрудников, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Некоторые предприятия и индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить свою деятельность по независящим от них причинам. Теперь за время простоя с августа по декабрь текущего года у них появится возможность оформить ежемесячную субсидию, для чего нужно обратиться с заявлением в службу занятости", - сказал он в четверг на заседании правительства.

"Чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников таких организаций, по поручению президента мы дополнительно выделим еще более 1 млрд рублей", - продолжил глава правительства.

По словам Мишустина, эти меры позволят сократить издержки предприятий в указанных регионах, сохранить производство и сотрудников.

Михаил Мишустин Брянская область Курская область Белгородская область
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