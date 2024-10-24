Поиск

Владимир Путин опроверг сообщения о контактах с Дональдом Трампом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин опроверг информацию о контактах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которая, по словам российского лидера, "муссируется долгое время".

"Это вещь, которая постоянно муссируется на протяжении не одного года. Когда-то нас и самого Трампа обвиняли в том, что он связан как-то с Россией. Потом в результате расследования самих США все пришли к выводу, в том числе и в Конгрессе, что это полная чушь, что ничего подобного никогда не было", - сказал Путин на пресс-конференции в Казани.

"Этого не было раньше, этого нет и сейчас", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замначальника московского метрополитена арестован по делу о взятке

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Журналист из Румынии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

Француз Демон, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });