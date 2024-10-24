Владимир Путин опроверг сообщения о контактах с Дональдом Трампом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин опроверг информацию о контактах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которая, по словам российского лидера, "муссируется долгое время".

"Это вещь, которая постоянно муссируется на протяжении не одного года. Когда-то нас и самого Трампа обвиняли в том, что он связан как-то с Россией. Потом в результате расследования самих США все пришли к выводу, в том числе и в Конгрессе, что это полная чушь, что ничего подобного никогда не было", - сказал Путин на пресс-конференции в Казани.

"Этого не было раньше, этого нет и сейчас", - подчеркнул президент РФ.