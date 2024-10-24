Путин назвал ложью сообщения о его отказе контактировать с западными коллегами

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия никогда не отказывалась от контактов с западными партнерами, заявил на пресс-конференции в Казани президент РФ Владимир Путин.

"Мы получаем разные сигналы от наших западных партнеров по поводу возможных контактов. Мы не закрывались от этих контактов. А когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь - мы никогда не отказывались, и сейчас не отказываемся. Если кто-то хочет возобновить с нами отношения, пожалуйста, мы же все время об этом говорим", - заявил он.

Он добавил, Россия не навязывается на контакты - "как вы видите, мы нормально живем, развиваемся, у нас экономика растет".

При этом он опроверг информацию о возможных контактах с экс-президентом США Дональдом Трампом.