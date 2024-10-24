Поиск

Президент России считает, что никто не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. Кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы", - сказал он.

Путин отметил, что Россия и Иран находятся в тесном контакте. "И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации в путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что никто сейчас в регионе не хочет расширения конфликта", - подчеркнул он.

Он добавил, что нужно работать со всеми участниками процесса, в том числе с Израилем.

"Надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но работать со всеми и добиться снижения уровня конфронтации, в том числе и на ливанском треке", - сказал Путин.

"Мне кажется, что в целом это возможно. Но нужно действовать очень аккуратно", - добавил президент.

Владимир Путин Иран Израиль Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замначальника московского метрополитена арестован по делу о взятке

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин выступает за мирные переговоры с Украиной, но считает, что Киев их не хочет

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Журналист из Румынии заочно арестован в РФ за незаконное пересечение госграницы

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

Деятельность кондитерской фабрики "Сокол" приостановлена

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

Француз Демон, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Журналисты узнали о переговорах Auchan о продаже бизнеса в России

Ранивший мурманского губернатора получил 13 лет колонии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });