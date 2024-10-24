Президент России считает, что никто не хочет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в усугублении конфликта на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. Кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы", - сказал он.

Путин отметил, что Россия и Иран находятся в тесном контакте. "И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации в путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что никто сейчас в регионе не хочет расширения конфликта", - подчеркнул он.

Он добавил, что нужно работать со всеми участниками процесса, в том числе с Израилем.

"Надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но работать со всеми и добиться снижения уровня конфронтации, в том числе и на ливанском треке", - сказал Путин.

"Мне кажется, что в целом это возможно. Но нужно действовать очень аккуратно", - добавил президент.