Путин отметил деградацию обстановки на Ближнем Востоке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Обстановка на Ближнем Востоке деградирует, но Россия будет делать все, чтобы вывести урегулирование ситуации на путь решения проблем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

"С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а, наоборот, деградирует. Трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тыс. человек, спровоцировали обострение и в Ливане, в других частях Ближнего Востока", - сказал президент.

Он подчеркнул, что напряженность растет и на Западном берегу. "Мы все это видим. Принципиальная позиция России имеет последовательный и абсолютно неконъюнктурный характер - мы твердо выступаем за прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся, призываем все стороны проявлять сдержанность", - сказал Путин.

Он отметил, что добиться прочного мира в регионе можно лишь путем политико-дипломатического урегулирования на известных международно-правовых основаниях, предусматривающих создание независимого палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем.

"Россия традиционно уделяет проблематике ближневосточного урегулирования особое внимание, в том числе мы работали над этим и в рамках нашего председательства в БРИКС, - сказал он. - Конечно будем делать все, что от нас зависит, чтобы ситуацию вывести на такой путь решения всех стоящих на этом направлении проблем".

Путин обратил внимание на то, что страны, участвующие в саммите БРИКС, придерживаются схожих подходов. "Это подтвердил как внеочередной саммит БРИКС по палестинско-израильскому конфликту, так и состоявшиеся здесь, в Казани, дискуссии", - сказал он.

По его словам, Россия не может игнорировать нужды людей, напомнив о передаче палестинцам продуктов питания и медикаментов.