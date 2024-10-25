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Союз экспортеров зерна расширил сферу деятельности и сменил название

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна расширил сферу деятельности и сменил наименование на Союз экспортеров и производителей зерна, сообщает телеграм-канал объединения. Это решение было принято на общем собрании его участников.

"Трансформация Союза экспортеров зерна в Союз экспортеров и производителей зерна - это не просто ребрендинг, это расширение смысла, результат конструктивного диалога компаний-экспортеров и крупнейших сельхозпроизводителей на протяжении всех пяти лет существования союза. У нас общие цели и методы их достижения, мы вместе работаем над обеспечением национальной продовольственной безопасности и решением проблемы мирового голода", - говорится в сообщении.

"К сожалению, на зерновом рынке сложился вакуум общественных организаций, которые могли бы выражать интересы многочисленных производителей зерна. Мы намерены закрыть этот пробел своей конструктивной повесткой", - заявил союз.

В правление союза на собрании были избраны Илья Алиев ("Грейн Гейтс"), Николай Демьянов ("МЗК Экспорт"), Эдуард Зернин (агрокорпорация "Био-Тон"), Дмитрий Лысенко (АО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты"), Иван Чеповой ("Объединенная зерновая компания"), Абухасан Эльнукаев (ООО "Агропромышленная корпорация АСТ Компани М"). Исполнительным директором переизбран Константин Кореневский.

Союз был создан в 2019 году для продвижения российского зерна на мировой рынок. Сегодня он объединяет 37 крупнейших производителей и экспортеров зерна, на долю которых приходится примерно 80% экспорта зерна российского происхождения.

Объединенная зерновая компания Эдуард Зернин АСТ Илья Алиев Константин Кореневский Союз экспортеров зерна
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