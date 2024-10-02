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Союз экспортеров предостерег трейдеров от вывоза российского зерна за бесценок

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Союз экспортеров предостерегает зернотрейдеров от вывоза российского зерна за бесценок ради получения большей доли в экспортной квоте и в связи с этим планирует обратиться в Минсельхоз РФ с предложением пересмотреть методику распределения квоты, сообщается в телеграм-канале союза.

Варианты обсуждаются, среди них есть и отказ от распределения квоты по историческому принципу.

Экспортная квота на зерно вводится в РФ с 15 февраля по 30 июня ежегодно, ее основная часть (90%) распределяется по историческому принципу.

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Согласно сообщению, в первом квартале текущего сельхозгода (июль-сентябрь) РФ, по предварительным данным, экспортировала около 17 млн тонн зерна. Это, как считают в союзе, "превышает разумные параметры, исходя из экспортного потенциала сезона и спроса на мировом рынке".

Напомнив, что экспортный потенциал напрямую зависит от урожая, союз отмечает, что потенциал текущего сезона определен на уровне 60 млн тонн, что на 16% ниже прошлого сезона, что связано со снижением оценки урожая в этом году. "Целью АПК является, в первую очередь, обеспечение национальной продовольственной безопасности. На экспорт отправляется тот объем, который не будет востребован на внутреннем рынке. Все остальное необходимо оставить для потребления внутри страны", - подчеркивается в сообщении.

"Необходимо остудить энтузиазм некоторых компаний и предпринимателей, которые буквально за бесценок вывозят отечественное зерно в третьи страны в расчете получить повышенную квоту. Нет никаких причин экспортировать российское зерно по столь низким ценам, - считает председатель правления союза Эдуард Зернин. - Действия некоторых горе-экспортеров наносят прямой финансовый ущерб российским аграриям, ровно как и репутации России на мировом рынке зерна, искажая объективное ценообразование и подрывая стабильность поставок нашим потребителям в течение всего сезона".

Союз экспортеров зерна Минсельхоз РФ
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