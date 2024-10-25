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Участники СВО в отпуске смогут получать медпомощь в любой госклинике

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Участники специальной военной операции, которые находятся в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой государственной больнице или поликлинике, такое постановление приняло правительство.

Документ по поручению президента подготовило Минобороны при при поддержке Минздрава. Постановление будет действовать до завершения СВО.

Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах.

"Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих", - отметили в правительстве.

Минздрав Минобороны правительство СВО
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