Туроператоры не заметили снижения спроса на Кубу из-за блэкаута

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с энергоснабжением на Кубе улучшается, аннуляций уже забронированных туров или снижения спроса туроператоры не фиксируют, сообщает в пятницу пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Восстановление после блэкаута идет по плану. Когда начались проблемы с электричеством, в отелях высокой категории включились резервные генераторы, поэтому электропитание не прекращалось. Понятно, что электричество экономили, как могли, в некоторых отелях 3-4* полностью его отключали - тогда мы переселяли туристов в другие гостиницы по согласованию. В целом у наших туристов особых неудобств это не вызвало: наоборот, можно было на какое-то время переехать из трехзвездочного в пятизвездочный отель", - сообщила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.

По ее словам, аннуляций в связи с блэкаутом не было.

"Как сообщила наша принимающая компания, электроснабжение на острове налажено с 23 октября. Туристы звонили только в первые день-два и не массово - просто уточняли информацию. Агентства также не поддались панике, аннуляций заявок не было", - добавила генеральный директор "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Не зафиксировали аннуляций туров и в компании Anex.

"Ситуация на Кубе налаживается, так как в отелях есть собственные генераторы. Всё работает в штатном режиме. Некоторые перебои с горячим водоснабжением возможны в гостиницах, где генераторы послабее", - сказала руководитель пресс-службы компании Anex Виктория Худаева.

По словам Подгорной, Куба по-прежнему остается одним из лидеров по объемам продаж на предстоящий зимний сезон. Спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос в среднем на 10%, а глубина продаж, достигает шести-восьми месяцев.

У "Интуриста" Куба также продается стабильно, а в компании "Русский Экспресс" глубина продаж туров сейчас составляет 3,5 месяца.

На острове с 18 октября продолжается энергетический кризис, вызванный аварией на крупнейшей ТЭЦ и ураганом "Оскар". Периодические отключения света и воды случаются не только в жилых кварталах, но и в туристических зонах. По состоянию на четверг примерно на 35% территории Кубы фиксировали проблемы с энергообеспечением.