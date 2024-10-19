Энергосистема Кубы вышла из строя, имеются перебои со связью и интернетом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ на Кубе сообщило о выходе из строя кубинской энергосистемы, призвало находящихся там российских граждан сохранять спокойствие.

"В связи с выходом из строя энергосистемы Кубы в настоящее время подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом", - говорится в телеграме посольства.

Точные сроки на данный момент не известны, отметили в дипмиссии.

"Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею", - следует из сообщения.