На большей части Кубы восстановлено прерванное на прошлой неделе энергоснабжение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 70% территории Кубы вновь подключено к системе энергоснабжения, сообщает во вторник кубинская энергетическая компания Union Еlectrica.

Из графика, опубликованного компанией на информационном портале CubaDebate, следует, что лучшая ситуация складывается на западе страны, в Гаване, а также на северо-востоке страны - там энергоснабжение восстановлено на 95%. На большей части острова этот показатель составляет 40-60%.

Вместе с возобновлением электроснабжения стала улучшаться и ситуация с водоснабжением, эти системы также испытали серьезные проблемы после выхода из строя энергосистемы острова.

Куба в конце прошлой недели оказалась в ситуации полного энергетического коллапса после отключения одной из основных электростанций на острове и последовавшего веерного отключения других энергетических объектов.