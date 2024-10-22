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На большей части Кубы восстановлено прерванное на прошлой неделе энергоснабжение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 70% территории Кубы вновь подключено к системе энергоснабжения, сообщает во вторник кубинская энергетическая компания Union Еlectrica.

Из графика, опубликованного компанией на информационном портале CubaDebate, следует, что лучшая ситуация складывается на западе страны, в Гаване, а также на северо-востоке страны - там энергоснабжение восстановлено на 95%. На большей части острова этот показатель составляет 40-60%.

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Вместе с возобновлением электроснабжения стала улучшаться и ситуация с водоснабжением, эти системы также испытали серьезные проблемы после выхода из строя энергосистемы острова.

Куба в конце прошлой недели оказалась в ситуации полного энергетического коллапса после отключения одной из основных электростанций на острове и последовавшего веерного отключения других энергетических объектов.

Куба
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