Мишустин повысил замглавы ФТС Александра Повода до первого заместителя руководителя службы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Повода на должность первого замглавы Федеральной таможенной службы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов. С февраля 2024 года Повод работал заместителем руководителя ФТС России.

Родился он в 1964 года в городе Арсеньеве Приморского края, в 1987 году закончил Хабаровский политехнический институт, в 2003-м – Российскую таможенную академию.

В таможенных органах работает с ноября 1992 года, с 2006-го по 2008 год возглавлял Хабаровскую таможню, с 2008-го по 2010 год руководил Нижегородской таможней, с 2011-го по 2018 год – Шереметьевской, с ноября 2018 года по февраль 2024 года работал начальником Северо-Западного таможенного управления.

Должность первого заместителя руководителя ФТС стала вакантной после того, как в сентябре ее покинул Руслан Давыдов, который был назначен министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству