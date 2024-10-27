Минобороны РФ заявило об отражении восьми контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российская армия отразила восемь новых контратак украинских сил на курском направлении, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово", - сказано в сообщении Минобороны Р.

По его данным, группировкой "Север" отражено восемь контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

"ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении.

Российские войска в течение суток на курском направлении нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, и боевая бронированная машина, а также миномет и один автомобиль", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Согласно сообщению министерства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1014 боевых бронированных машин, 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий.

Также были уничтожены 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, сообщили военные.