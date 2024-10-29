Абитуриенты подали почти 190 тыс. заявок на целевое обучение в приемную кампанию 2024 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Квота на целевое обучение была увеличена на 4 тыс. мест по сравнению с 2023 годом, абитуриенты подали 190 тыс. заявок на 145 тыс. мест, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"Заказчики целевого обучения, разместили на ЕЦП около 66 тысяч предложений включающих 116 тысяч рабочих мест. Абитуриентами подано порядка 190 тысяч заявок. Почти 90% целевых договоров абитуриенты заключили через ЕЦП "Работа России", - сообщили в аппарате Голиковой.

Там отметили, что в рамках квоты приема на целевое обучение общее количество мест составило 145 тысяч, что почти на 4 тысячи больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество мест установлено по клинической медицине, образованию и педагогическим наукам, технике и технологии наземного транспорта, информатике и вычислительной технике, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В этом году впервые целевой прием проводился с использованием платформы "Работа России". Почти 90% целевых договоров абитуриенты заключили через портал.

Приемная компания текущего года в вузы завершилась 29 августа. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислено 851 тыс. человек.