Житель Луганска госпитализирован после атаки ВСУ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере один мирный житель Луганска пострадал в результате ракетного удара по городу в субботу днем, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"Из того, что известно на данный момент - как минимум одного человека увезли в больницу. Больше пока информации нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем телеграм-канале сообщил, что по Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны украинской армии. В экстренных службах Луганска сообщили, что по предварительной информации, при ударе применялись крылатые ракеты британского производства Storm Shadow.