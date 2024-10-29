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Эксперимент по маркировке кондитерских изделий планируется начать в РФ с 15 декабря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил провести в России эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.

Соответствующий проект постановления подготовлен министерством и размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как отмечается в пресс-релизе Минпромторга, эксперимент затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.

В Минпромторге отметили, что участие в эксперименте производителей и импортеров этих товаров является добровольным.

Оператором маркировки в рамках эксперимента традиционно выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".

Минпромторг
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