Эксперимент по маркировке кондитерских изделий планируется начать в РФ с 15 декабря
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил провести в России эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.
Соответствующий проект постановления подготовлен министерством и размещен на сайте regulation.gov.ru.
Как отмечается в пресс-релизе Минпромторга, эксперимент затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и другие виды сладостей.
В Минпромторге отметили, что участие в эксперименте производителей и импортеров этих товаров является добровольным.
Оператором маркировки в рамках эксперимента традиционно выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".