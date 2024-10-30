МИД сообщает, что они не получал уведомлений об ограничениях на объекты РФ в Финляндии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Официальных уведомлений о наложении ограничительных мер на ряд объектов РФ в Финляндии пока в адрес российской стороны не поступало, любые неправомерные решения не останутся без ответа, заявили в МИД РФ.

"В настоящее время речь идет о том, что финские судебные власти официально уведомили представительство ФГУП "Госзагрансобственность" в Финляндии о наложении ареста на принадлежащее Российской Федерации и находящееся в управлении ФГУП здание, которое расположено в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату 21. При этом в данном уведомлении каких-либо оснований для такого решения не приводится", - говорится в ответе официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", - отмечает Захарова.

По ее данным, посольство РФ в Хельсинки направило "запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства".

"Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа", - подчеркивает Захарова.

Ранее во вторник портал телерадиовещания Yle со ссылкой на финскую службу судебных приставов сообщал, что власти страны наложили арест на около 40 объектов российской государственной собственности общей стоимостью более 35 млн евро.