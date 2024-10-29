В Финляндии арестованы около 40 объектов собственности РФ на 35 млн евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии наложили арест на около 40 объектов российской государственной собственности общей стоимостью более 35 млн евро. Об этом сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle со ссылкой на финскую службу судебных приставов.

Служба судебных приставов предоставила Yle список, в котором перечислены недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству и арестованные в Финляндии.

Среди них Российский центр науки и культуры в Хельсинки, приморский пляжный участок для отдыха дипломатов, квартиры для сотрудников российских учреждений в разных городах Финляндии и др.

Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.

Ранее Yle сообщала, что в Финляндии, в частности, наложен арест на участок пляжа, принадлежащий России и использовавшийся для отдыха дипломатов. "Одним из объектов является приморский участок, принадлежащий Российской Федерации в Хеггесбиле в Киркконумми. Согласно земельному кадастру, он включает в себя 17,3 га земли и 3,5 га морских акваторий", - информирует портал.

Газета Helsingin sanomat сообщала, что финское государство конфисковало в Хельсинки и на Аландских островах по меньшей мере пять других объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Среди них, например, Российский центр науки и культуры в Хельсинки.

Действия правоохранительных органов Финляндии основаны на решении, вынесенном Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года. Суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании "Нафтогаз" более 5 млрд евро в качестве компенсации за ущерб от действий в отношении Крыма, отмечает портал.

Украинская компания также добивалась ареста российских активов в других западных странах. Однако, по данным газеты Helsingin Sanomat, Финляндия, возможно, первая страна, которая провела конфискации.

Россия задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с информацией об аресте в Финляндии ряда российских объектов. "Мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои интересы, имущественные интересы, поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов", - сказал Песков журналистам во вторник.