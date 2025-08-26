Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Вологодской области отложил рассмотрение иска ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития Вологодской области об отмене приказа о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение дела перенесено на 25 сентября.

Исковое заявление было зарегистрировано 29 июля, принято к производству 30 июля.

В начале августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца.

"Красное и белое" с 25 июля остановила продажу алкоголя в 58 магазинах в Вологодской области.

С 1 марта в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя - по будням продукцию можно купить только с 12 до 14 часов. Всего закрылись или прекратили продажу спиртного 360 из 610 алкомаркетов.

По данным из открытых источников, сеть "Красное и белое" на начало 2025 года насчитывала 20,527 тыс. магазинов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Альфа-М" является ООО "Меркурий ритейл холдинг", которым, в свою очередь, владеет АО "Аврора" (49%) и ООО "Меркурий ритейл" (51%). При этом "Меркурий ритейл" на 73% принадлежит личному фонду "Меркурий". Учредители фонда не раскрываются.