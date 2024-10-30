"Вор в законе" Кокунов экстрадирован из Албании в Россию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Россию из Албании экстрадирован "вор в законе" Игорь Кокунов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Республики Албания в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован россиянин Игорь Кокунов. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии", - сказала Волк журналистам в среду.

По версии следствия, фигурант с 1993 года имеет "соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния".

"В Москве он был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории Российской Федерации", - пояснила представитель МВД.

В 2020 году в отношении Кокунова было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). С августа 2023 года фигуранта объявили в международный розыск, после чего он был задержан правоохранительными органами Албании.