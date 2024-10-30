США ввели санкции против гендиректора "Трансмашхолдинга"

Также в SDN-list включен и входящий в ТМХ "Коломенский завод"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа включен в SDN-list США, говорится в материалах американского Минфина.

Липа возглавляет ТМХ с 2015 года.

Также под санкции подпало входящее в ТМХ АО "Коломенский завод", которое специализируется на разработке и производстве магистральных локомотивов и дизельных двигателей для тепловозов, кораблей, объектов малой энергетики и атомных электростанций.

ТМХ - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.